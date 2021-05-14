Россия отложила запрет на наем посольством США местных жителей

Российские власти сообщили посольству США о намерении отложить запрет на наем россиян на работу. Об этом сообщил сайт американского дипломатического представительства.

«Российское правительство проинформировало посольство США о намерении отложить введение запрета на наем местных граждан. <…> До 16 июля посольство США в Москве временно возобновит обычные услуги для граждан США, включая связанные с паспортами услуги, консульские справки о рождении за границей и ограниченный спектр нотариальных услуг», — говорится в сообщении посольства.

В конце апреля американское посольство сообщило, что с 12 мая уменьшит число консульских услуг в связи с решением руководства России запретить дипмиссии нанимать на работу иностранцев.