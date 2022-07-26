Россия откроет новые консульства в Казахстане, Белоруссии, Мексике и Узбекистане

Власти России увеличат штат посольств на азиатском, африканском, латиноамериканском направлениях, а также откроют новые консульства в Казахстане, Белоруссии, Мексике и Узбекистане. Об этом директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин сообщил в интервью ТАСС.

«Планируется открытие российских консульских учреждений в Актау, Гродно, Канкуне и Самарканде. <…> Ведется работа по кардинальному увеличению штатов роспосольств на азиатском, африканском, латиноамериканском и, самое главное, на направлении СНГ», — сказал он.

В качестве примера он привел Мальдивы. Межправительственное соглашение с республикой заключили в 2021 году.

Кроме того, МИД РФ ведет переговоры об упрощении визового режима с 18 странами, а именно с некоторыми странами Латинской Америки, Карибского бассейна, Малайзией, Китаем и Гонконгом.