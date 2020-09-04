Об открытии российско-белорусских границ говорили во время визита в Минск премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Уже в ближайшие две недели сообщение может быть полностью восстановлено. Такое заявление сделал председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

«Такие переговоры уже давно велись в дистанционном режиме, а сейчас в ходе такого важного визита, естественно, этот диалог должен быть продолжен и закреплен. Поэтому я не думаю, что для этого потребуется больший срок, чем две недели», — сказал он. Его процитировал «Интерфакс».

Калашников добавил, что речь, в частности, идет об авиасообщении. Такие переговоры ведутся на фоне улучшения эпидемической ситуации в России и Белоруссии.

Замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий считает, что окончательное решение о возобновлении полетов могут принять президенты двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин во время готовящейся встречи в Москве.

Как сообщили РИА «Новости» в Минтрансе республики, Белоруссия готова открыть транспортное сообщение с РФ. Сейчас все зависит от Москвы.

Границу между государствами закрыли 30 марта из-за пандемии. В июле Москва и Минск начали переговоры о возобновлении сообщения, но конкретных решений не последовало.