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    09 июня 2022, 14:09

    Россия отключила от поставок газа страны, отказавшиеся платить рублями

    Песков: отказавшиеся от оплаты газа за рубли страны отключены от поставок

    Максим Зинкин

    Россия отключила от поставок газа страны, которые отказались оплачивать их в соответствии с новыми правилами. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Россия отключила от поставок газа страны, отказавшиеся платить рублями

    «Система налажена, она работает. Отказавшиеся платить по новой схеме уже отключены», — заявил он.

    Помощник Владимира Путина сообщил, что все получающие российский газ потребители в настоящее время оплачивают поставки по новой схеме.

    Президент России Путин 31 мая издал указ, в соответствии с которым поставки газа в недружественные страны осуществляются за оплату в рублях.

    Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони сообщал, что страны ЕС продолжат покупать газ у России, так как не хотят нанести себе слишком большой ущерб.