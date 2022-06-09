Россия отключила от поставок газа страны, отказавшиеся платить рублями
Песков: отказавшиеся от оплаты газа за рубли страны отключены от поставок
Россия отключила от поставок газа страны, которые отказались оплачивать их в соответствии с новыми правилами. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Система налажена, она работает. Отказавшиеся платить по новой схеме уже отключены», — заявил он.
Помощник Владимира Путина сообщил, что все получающие российский газ потребители в настоящее время оплачивают поставки по новой схеме.
Президент России Путин 31 мая издал указ, в соответствии с которым поставки газа в недружественные страны осуществляются за оплату в рублях.
Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони сообщал, что страны ЕС продолжат покупать газ у России, так как не хотят нанести себе слишком большой ущерб.