Россия отключила от поставок газа страны, отказавшиеся платить рублями

Россия отключила от поставок газа страны, которые отказались оплачивать их в соответствии с новыми правилами. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Система налажена, она работает. Отказавшиеся платить по новой схеме уже отключены», — заявил он.

Помощник Владимира Путина сообщил, что все получающие российский газ потребители в настоящее время оплачивают поставки по новой схеме.

Президент России Путин 31 мая издал указ, в соответствии с которым поставки газа в недружественные страны осуществляются за оплату в рублях.

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони сообщал, что страны ЕС продолжат покупать газ у России, так как не хотят нанести себе слишком большой ущерб.