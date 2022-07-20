Россия откажется поставлять нефть себе в убыток
Новак: Россия откажется поставлять нефть, если цены не будут покрывать затраты на добычу
Страны G7 решили обсудить ограничения на цену российской нефти. Если она окажется ниже затрат на добычу, РФ прекратит поставки сырья на мировые рынки.
Вице-премьер России Александр Новак заявил в эфире Первого канала, что подобное положение дел заставило бы страну работать себе в убыток.
«Если эти цены, о которых говорят, будут ниже затрат для производства нефти, <…> естественно, Россия не будет обеспечивать поставки этой нефти на мировые рынки», — подчеркнул он.
Страны «Большой семерки» заявили о планах по ограничению цен на нефть из РФ. Такую возможность G7 попытается обсудить с другими государствами. Среди мер упоминали запрет на морские поставки, если стоимость сырья превысит «согласованный международными партнерами» максимум.
В структуре российского ВВП доля нефтегазового сектора за первый квартал 2022 года выросла до 21,7%.