Россия откажется поставлять нефть себе в убыток

Страны G7 решили обсудить ограничения на цену российской нефти. Если она окажется ниже затрат на добычу, РФ прекратит поставки сырья на мировые рынки.

Вице-премьер России Александр Новак заявил в эфире Первого канала, что подобное положение дел заставило бы страну работать себе в убыток.

«Если эти цены, о которых говорят, будут ниже затрат для производства нефти, <…> естественно, Россия не будет обеспечивать поставки этой нефти на мировые рынки», — подчеркнул он.

Страны «Большой семерки» заявили о планах по ограничению цен на нефть из РФ. Такую возможность G7 попытается обсудить с другими государствами. Среди мер упоминали запрет на морские поставки, если стоимость сырья превысит «согласованный международными партнерами» максимум.

В структуре российского ВВП доля нефтегазового сектора за первый квартал 2022 года выросла до 21,7%.