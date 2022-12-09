Мир 09 декабря 2022, 12:17 Россия откажется от торговли с поддержавшими потолок цен на нефть странами Песков заявил об отказе России от торговли с поддержавшими нефтяной потолок странами РИА «Новости»

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Россия не станет поставлять нефть в страны, которые поддержат введенный потолок цен на отечественную нефть. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

«С теми, кто поддержит введенный ценовой потолок на нефть, Россия не будет торговать. Но в мире есть и альтернативные покупатели», — отметил он.

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Представитель Кремля добавил, что введение ценовых ограничений является абсурдным шагом, а экспертный ответ России на него последует в ближайшее время.

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«На введение ценовых ограничений мы отреагируем так, как это будет наилучшим образом соответствовать национальным интересам страны», — добавил Песков.

Страны «Большой семерки» и Австралия 5 декабря ввели ценовой потолок на российскую нефть, перевозимую морским путем. Стоимость сырья ограничили уровнем 60 долларов за баррель.

Министр финансов России Антон Силуанов называл эту меру нерыночной и предупредил, что она окажет негативное влияние на всю мировую энергетику.