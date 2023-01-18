Мир 18 января 2023, 12:30 Россия отказалась вести переговоры с Украиной на ее условиях Глава МИД Лавров: о переговорах с Зеленским на его условиях не может быть и речи РИА «Новости»

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Власти Украины законодательно запретили вести переговоры с Россией, поэтому о диалоге не может быть и речи. Министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил об этом на пресс-конференции об итогах российской дипломатии в 2022 году, рассказал ТАСС.

«О переговорах речи быть не может с [президентом Владимиром] Зеленским хотя бы потому, что он законодательно запретил вести переговоры с российским правительством», — сказал он.

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Министр назвал болтовней разговоры западных политиков о том, что киевский режим якобы готов к урегулированию конфликта, а Россия — нет. Мирные инициативы и условия, которые выдвинул президент Украины Владимир Зеленский, он назвал несуразными. Лавров заявил, что все решения приняли за него, например запретили в конце марта прошлого года обсуждать пути решения конфликта.

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Он также оценил перспективы диалога по украинскому вопросу с Западом: Россия рассмотрит и ответит на любые серьезные предложения. Таких, по его словам, не выдвигали. Однако говорить с Западом только об Украине, по мнению Сергея Лаврова, бессмысленно.