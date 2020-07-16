Россия отказалась участвовать в выставке, посвященной Потсдаму, из-за лжи

Выставка в Германии, посвященная 75-летию Потсдамской конференции, останется без экспонатов из РФ. Российская сторона отказалась от участия в экспозиции из-за позиции по Сталину и тайной полиции.

Причины, по которым отечественные музеи не будут посылать свои экспонаты немцам, озвучил помощник президента РФ Владимир Мединский. Его процитировала «Российская газета».

В Германию должны были отправить личные вещи Иосифа Сталина, форму участников Потсдамской конференции, документы, предметы военного быта. Когда стороны готовились к мероприятию, стало понятно, что они по-разному смотрят на исторические события. Для этого оказалось достаточным прочесть подписи, которые должны были сопровождать российские экспонаты.

«Наши ученые изучили все комментарии. Это за гранью добра и зла», — подчеркнул Мединский. Он добавил, что в подписях и аудиогидах передергивались исторические факты. И это наносило «репутационный ущерб российской стороне».

«Это то, что называется затертым, но, к сожалению, действующим словом „фальсификация“ истории», — сказал помощник российского лидера.

В Музее Победы привели в пример выдержку их аудиогида, где Сталина называли «единственным правителем», власть которого поддерживала «тайная полиция».

«Российская сторона считает, что в СССР «никогда не было тайной полиции», — заметил заведующий научно-методическим отделом культурного учреждения Станислав Давыдов.

Немцы отказались что-либо менять, поэтому Россия отозвала предназначенные для выставки музейные предметы.

Летом 1945 года в пригороде Берлина провели Потсдамскую конференцию, участие в которой приняли страны — победительницы во Второй мировой войне. Она закрепила победу стран антигитлеровской коалиции над фашизмом.