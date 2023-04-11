Мир 11 апреля 2023, 15:51 Россия отказалась скрывать отношение к попыткам Запада подорвать ее диалог с союзниками Лавров: Россия не скроет своего отношения к стараниям Запада подорвать диалог с союзниками РИА «Новости»

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Россия не станет скрывать свое отношение к попыткам стран Запада подорвать ее сотрудничество с союзниками. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу. Его процитировал ТАСС.

Лавров ответил на вопрос журналиста об отношении России к сотрудничеству ее евразийских партнеров с Западом. По его словам, если речь идет о реальном взаимодействии — равноправном и взаимовыгодном в соответствии с международным правом, — то никаких опасений по этому поводу быть не может.

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Другое дело, если страны Запада примутся угрожать, шантажировать и заставлять российских союзников подрывать отношения со страной.

«Если <…> [Запад будет] заставлять наших союзников подрывать отношения с Российской Федерацией в ущерб их собственными национальным интересам, то, конечно, мы не будем скрывать своего отношения к такого рода попыткам», — пояснил дипломат.

Лавров заявлял, что Россия и Соединенные Штаты находятся в горячей фазе войны, потому что киевский режим использует американское оружие. Он выразил надежду на то, что у США «проснется разум» для возобновления диалога. Этого «ждать недолго осталось», добавил он.