Мир 23 июня 2023, 20:06 Россия отказалась поддерживать поставки зерна в страны Запада Небензя: Россия не будет помогать поставкам зерна из Украины в богатые страны Pxhere

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Россия не станет покрывать поставки зерна из Украины богатым странам в рамках зерновой сделки. Об этом постоянный представитель страны при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности организации. Его процитировал ТАСС.

«В ООН пытаются обойти молчанием подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса, являющегося ключевым для бесперебойного экспорта российских удобрений на мировой рынок, о чем на словах так заботится секретариат ООН», — сказал он.

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Постпред РФ отметил, что ООН пытается сохранить действие зерновой сделки, несмотря на ее коммерческий характер, а также «несмотря на то, что ее российскую часть так и не реализовали». По словам Небензя, «подрыв нашего трубопровода расставил все точки над i».

Дипломат напомнил, что Россия готова и дальше помогать нуждающимся странам зерном и удобрениями, но не станет помогать Украине зарабатывать на экспорте сельхозпродукции в страны Запада.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и генсекретарь ООН Антониу Гутерриш пришли к выводу, что приостановка зерновой сделки неблагоприятно отразится на импорте продовольствия, особенно в развивающихся странах.