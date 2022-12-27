Мир 27 декабря 2022, 11:10 Россия отказалась первой предлагать Евросоюзу совместные проекты Лавров: Россия более не намерена инициировать совместные проекты с Евросоюзом freepik

Читать 360tv в

Россия больше не будет выступать инициатором в совместных проектах с ЕС. Об этом в интервью ТАСС заявил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.

«Ни стучаться в закрытую дверь, ни инициировать совместные проекты не намерены», — сказал Лавров.

Реклама

Он сообщил, что бизнес-процессы с ЕС на прежних условиях больше вестись не будут.

Реклама

Также Лавров отметил, что текущие отношения России и Евросоюза находятся на самом низком уровне в истории контактов между ними. Он напомнил, что недавно глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал победить РФ «в зоне боестолкновений». По словам Лаврова, это было одно из первых подобных заявлений.

«В еэсовском Брюсселе, вслед за США и НАТО, по сути, объявили нам гибридную войну», — объяснил Лавров.

Глава российского МИД сказал, что Европа для РФ — не единственное направление для развития международных контактов. По его словам, у России есть и другие друзья и единомышленники в разных частях света.