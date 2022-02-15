Россия отказалась от консультаций по Венскому документу

Представители России не намерены участвовать в консультациях Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Венскому документу. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

С требованием провести встречу представителей стран — участниц ОБСЕ для обсуждения соблюдения правил Венского документа обратился МИД Украины. Руководитель внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба отметил, что Россия должна соблюдать прописанные в документе обязательства по военной прозрачности для снижения напряжения.

Он подчеркнул, что ранее Россия не ответила на запрос Киева о предоставлении информации о военной деятельности.

Последнюю версию Венского документа приняли в 2011 году. Он предусматривает обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и военных бюджетах, а также уведомление о проведении военных учений и инспекций.

В частности, подписавшие документ государства должны сообщать о проведении военных учений с участием сил других стран за 42 дня до их начала при условии, если в учениях принимает участие большое количество боевой техники.

Украина потребовала проведения консультаций для проведения ситуации на границе с Россией на фоне российско-белорусских учений «Союзная решимость — 2022».