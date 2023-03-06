Мир 06 марта 2023, 17:44 Россия отказалась от ежегодного обмена данными со странами ОБСЕ о Вооруженных силах Arms Control Association: Россия отказалась предоставлять ОБСЕ данные о Вооруженных силах РИА «Новости»

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Россия решила не участвовать в ежегодном обмене информацией о Вооруженных силах с ОБСЕ, в которую входят 57 стран. Об этом сообщила американская Ассоциация по контролю над вооружениями (Arms Control Association) со ссылкой на соответствующее письмо главы российской делегации по контролю над вооружениями в Вене Константина Гаврилова.

«Гаврилов сказал, что Россия не будет предоставлять национальную информацию о своих вооруженных силах на 2023 год, как это предусмотрено главой I Венского документа, которая должна предоставляться каждый год до 15 декабря», — говорится в сообщении.

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По словам Гаврилова, ранее 29 стран, среди которых США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Латвия, Литва, Польша, Словения, Швеция, Эстония вовремя не предоставили определенный тип уведомлений, а Болгария, Польша и Франция запретили России посетить их военные базы.

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При этом в Ассоциации уточнили, что к февралю 2023 года информацию о своей военной деятельности предоставили 50 стран. Армения, Монголия, Польша и Украина передали данные с задержкой, а Киргизия и Узбекистан уже который год игнорируют Венский документ.

Ранее депутат Госдумы Петр Толстой призвал страны ОБСЕ перестать позориться и уделить время своему образованию по вопросу конфликта на Украине.