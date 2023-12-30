Мир 30 декабря 2023, 02:33 Россия отказалась давать объяснения Польше по поводу залетевшей ракеты Россия не будет давать объяснений Польше по ракете до предъявления доказательств РИА «Новости»

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Россия не будет давать объяснения Польше по поводу залетевшей в ее воздушное пространство ракеты, пока республика не предъявит конкретные доказательства. Обвинения против РФ — голословные, заявил РИА «Новости» временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.

«Пока не будет предоставлено конкретных доказательств, мы не будем давать никаких пояснений, потому что эти обвинения голословные», — заявил собеседник агентства.

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Он напомнил о недавних обвинениях против России в подобном случае, однако выяснилось, что виновата Украина. Тогда на территории Польши упала ракета и погибли два человека.

Ранее Ордаш сообщил, что его вызвали в МИД Польши, где вручили ноту. В ней Россию обвинили в нарушении воздушного пространства республики объектом, который идентифицировали как маневрирующую ракету. Доказательств причастности РФ польская сторона не предъявила.