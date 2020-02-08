Россия отказала Белоруссии в скидке на нефть

Россия и Белоруссия договорились сохранить условия поставки газа в 2020 году на условиях 2019-го. Вопрос с нефтью обсуждался долго, но Москва в итоге отказалась предоставить Минску скидку, но пообещала оказать содействие в достижении соглашений с белорусскими потребителями.

Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак.

«Мы не можем сегодня резко поменять условия регулирования нашей нефтяной отрасли: вы знаете, цены на сырую нефть формируются рынком, а административно не регулируются», — уточнил он.

Козак объяснил, что для предоставления скидок пришлось бы вводить госрегулирование нефтяного рынка. Но правительство не может «постоянно менять правила игры», и ставить в сложное положение российские нефтяные компании.

Поставки нефти будут производиться на прежних условиях, тем более, что российский и белорусский рынок по факту едины. Сейчас нужно устранить противоречия на таможенной границе и уравновесить правила регулирования рынка.

«Объемы поставок, цену поставок мы не регулируем, у нас регулируется только один показатель — это доступ к нефтепроводному транспорту, когда такой доступ на внешние рынки предоставляется пропорционально объему добычи», — пояснил Козак.

Президент РФ Владимир Путин признал очень полезной встречу с его белорусским коллегой Александром Лукашенко, которая состоялась 7 февраля в Сочи.