Мир 01 декабря 2022, 15:28 Россия осудит попытки устроить трибунал по Украине — Песков Пресс-секретарь президента Песков: попытки Запада устроить трибунал по Украине нелегитимны РИА «Новости»

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Франция начала создавать специальный трибунал по спецоперации на Украине. Однако Россия не признает его, объявил на встрече с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его процитировали «Известия».

«[Попытки учредить трибунал] не будут иметь никакой легитимности», — сказал он.

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Представитель администрации президента добавил, что Россия не примет их проведение и осудит другие такие инициативы. Он напомнил, что российские следователи ежедневно фиксируют преступления киевского режима с 2014 года, на которые коллективный Запад не отреагировал. Он считает, что важно задокументировать и то, что произошло еще раньше.

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МИД Франции объявил на своем сайте, что начал работать над созданием трибунала по конфликту на Украине. К расследованию привлекут европейских и украинских партнеров. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила изъять замороженные российские активы, инвестировать их и использовать прибыль для помощи Украины, а после снятия санкций отдать эти деньги киевскому режиму в качестве компенсации.