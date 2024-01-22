Важное 22 января 2024, 12:33 Россия осудила удары ВСУ по Донецку Кремль: РФ продолжит спецоперацию, чтобы прекратить удары ВСУ по мирным жителям РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия осуждает удары Украины по Донецку, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время брифинга. Официальный представитель Кремля назвал «чудовищным актом терроризма» удары украинских военных, сообщило РИА «Новости».

«Спецоперация будет продолжена, чтобы оградить людей от таких ударов», — сказал Песков.

Реклама

Пресс-секретарь добавил, что все службы принимают необходимые меры. Президент России Владимир Путин получает доклады о ситуации в городе. Как отметили в Кремле, киевский режим продолжает демонстрировать свое звериное лицо.

Украинские боевики ударили по Донецку в воскресенье, 21 января. Снаряды упали в районе, где расположены рынок и магазины. Скончались 27 человек, ранения различной степени тяжести получили 25 жителей. День траура по погибшим объявили в ДНР 22 января.

Чем хуже у ВСУ ситуация на линии боевого соприкосновения, тем чаще они отыгрываются на мирных жителях. Но Россия, в отличие от Украины, никогда не нанесет удары по населению.