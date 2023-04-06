06 апреля 2023, 19:58
Россия осудила Эстонию за притеснение русскоязычного населения
МИД: Россия решительно осуждает линию Эстонии по вытеснению русскоязычного населения
Россия решительно осуждает линию Эстонии на выдавливание русскоязычных граждан из жизни общества. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Ее комментарий опубликовали на сайте министерства.
Речь идет о прекращении деятельности Координационного совета российских соотечественников в Эстонии (КСРСЭ). Она отметила, что организация несла сугубо гуманитарную и волонтерскую деятельность, при этом была политически неангажированной. КСРСЭ стал «виновным» из-за того, что поддерживал контакты с российским посольством в Таллине. За это руководству организации грозили тюрьмой.
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«В этой стране делается все, чтобы лишить русскоязычных доступа к родному языку и культуре и связи с исторической родиной и, таким образом, вытравить их национальную идентичность», — сказала дипломат.
По ее словам, многие видные представители общины помещены в тюрьмы или выдворены за пределы Эстонии. Остальных просто запугали, подчеркнула она.
В конце марта Россия выслала временного поверенного в делах Эстонии Яну Ванамельдер. Это решение стало ответным на аналогичное действие со стороны республики.
Мария Захарова
Эстония
МИД РФ
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