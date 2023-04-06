Мир 06 апреля 2023, 19:58 Россия осудила Эстонию за притеснение русскоязычного населения МИД: Россия решительно осуждает линию Эстонии по вытеснению русскоязычного населения РИА «Новости»

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Россия решительно осуждает линию Эстонии на выдавливание русскоязычных граждан из жизни общества. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Ее комментарий опубликовали на сайте министерства.

Речь идет о прекращении деятельности Координационного совета российских соотечественников в Эстонии (КСРСЭ). Она отметила, что организация несла сугубо гуманитарную и волонтерскую деятельность, при этом была политически неангажированной. КСРСЭ стал «виновным» из-за того, что поддерживал контакты с российским посольством в Таллине. За это руководству организации грозили тюрьмой.

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«В этой стране делается все, чтобы лишить русскоязычных доступа к родному языку и культуре и связи с исторической родиной и, таким образом, вытравить их национальную идентичность», — сказала дипломат.

По ее словам, многие видные представители общины помещены в тюрьмы или выдворены за пределы Эстонии. Остальных просто запугали, подчеркнула она.

В конце марта Россия выслала временного поверенного в делах Эстонии Яну Ванамельдер. Это решение стало ответным на аналогичное действие со стороны республики.