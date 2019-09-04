Россия осудила Болгарию за критику вклада СССР в победу над нацизмом

Российские дипломаты назвали обескураживающим заявление МИД Болгарии о том, что борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы назвать нельзя.

Это заявление болгарской стороны прозвучало на фоне открытия в Российском культурно-информационном центре в Софии выставки, посвященной 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма.

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«Эта выставка не имеет ничего общего с сегодняшним болгарским политическим дискурсом или отдельными политическими силами, поэтому мы несколько обескуражены тем, что можно делать какие-либо официальные заявления до ознакомления с самой экспозицией», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице российского посольства в Facebook.

Дипломаты также добавили, что эта выставка направлена на ознакомление болгарского народа с архивными материалами из российских фондохранилищ. Многие из этих документов были ранее засекречены — в них говорится о решающей роли советских войск в избавлении человечества от фашизма.

Ранее в МИД Болгарии не поддержали тезис о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма

В официальном сообщении ведомства говорится, что «советская армия принесла народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии, деформированное экономическое развитие и оторванность от процессов в развитых европейских странах».