26 июля 2023, 11:32
Россия оставит за собой право на жесткий ответ после террористических атак Украины
Захарова: Россия оставит за собой право на жесткий ответ в связи с атаками Украины
Россия оставит за собой право на жесткие ответные меры в связи с террористическими атаками Украины на Крым и Москву. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, написал ТАСС.
В ночь на 24 июля Крым атаковали беспилотники. Киевский режим выпустил по полуострову 17 дронов. Один попал в склад боеприпасов в Джанкойском районе, другой повредил частный дом в Кировском районе. В тот же день БПЛА пытались атаковать Москву. Следовали возбудили уголовные дела.
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«Все эти преступления тщательно расследуются СК России. Виновные будут обязательно установлены и наказаны. Мы оставляем за собой право на жесткие ответные меры», — сказала дипломат.
Ранее «Царьград» писал, что в атаке беспилотников на Крым и Москву был обнаружен «израильский след». Один из БПЛА был похож на дрон-камикадзе для борьбы с системами противовоздушной обороны, который разрабатывал Израиль.
Мария Захарова
Россия
Украина
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