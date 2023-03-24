Мир 24 марта 2023, 10:20 Россия оставит за собой историческую обязанность разрешать конфликты на постсоветском пространстве — МИД МИД: Россия не утратит роли в урегулировании конфликтов на постсоветском пространстве РИА «Новости»

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Исторически Россия играет ведущую роль в урегулировании конфликтов на постсоветском пространстве и не утратит ее под влиянием Евросоюза. Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Николай Кобринец заявил об этом ТАСС.

«Мы ведущую конструктивную роль в урегулировании конфликтов на постсоветском пространстве утрачивать не собираемся», — сказал он.

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Представитель МИД сказал, что решение конфликтов на территории бывших социалистических республик — историческая обязанность российского государства. Оно не перестанет ее исполнять, несмотря на препоны со стороны Евросоюза.

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Николай Кобринец также предупредил, что Россия не потерпит дискриминации, и в случае ее проявления денонсирует оставшиеся конвенции Совета Европы. После выхода из организации год назад она осталась участницей около 40 многосторонних договоров. По словам директора департамента, это не устроило некоторых участников международного сообщества и они продолжили попытки ограничить полномочия делегаций.