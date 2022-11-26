26 ноября 2022, 13:59
Россия оставит поддержавшие ценовой потолок страны и компании без нефти
Bloomberg: в России готовят указ о запрете продажи нефти за поддержку ценового потолка
Власти России готовят указ, по которому компании и трейдеры страныне смогут продавать нефть зарубежным клиентам, поддержавшим ценовой потолок. Об этом со ссылкой на источники в администрации президента РФ сообщило агентство Bloomberg.
Документ введет официальный запрет на работу с компаниями и странами, которые присоединятся к механизму ограничения цен на российскую нефть, заявили собеседники журналистов.
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Один из источников подчеркнул, что речь может идти о запрете упоминания предельной цены в нефтяных контрактах, а также отгрузки сырья для стран, поддержавших введение ограничений.
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Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия не станет поставлять нефть в страны, которые присоединятся к введению потолка на нефть.
Она пояснила, что ограничение цены разрушит цепочку поставок и осложнит ситуацию на энергетических рынках.
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