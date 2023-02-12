Мир 12 февраля 2023, 23:39 Россия оставила жесткое послание Западу в ответ на обещание поставить Украине истребители Daily Mail: удары России по Украине можно считать посланием Европе после визита Зеленского РИА «Новости»

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Мощный удар по объектам энергетики и инфраструктуры Украины западные СМИ назвали ответом России на двухдневный визит президента Владимира Зеленского в Европу. Об этом написал Daily Mail.

По данным издания, российские бойцы накануне выпустили 71 управляемую ракету с бомбардировщиков Ту-95 и с кораблей ВМС в Черном море, а также 35 зенитных ракет С-300. Пострадала военная инфраструктуру Украины, уточнили авторы публикации.

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«Есть вероятность, это стало ответом на приезд Зеленского в европейские страны с просьбой об увеличении военной поддержки, в частности, истребителей», — предположили в газете.

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Авторы напомнили, что выступления украинского лидера встретили аплодисментами, но ни одна из стран не дала твердых обещаний отправить на Украину самолеты.

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