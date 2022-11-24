Мир 24 ноября 2022, 14:40 Россия остановит поставки нефти в поддержавшие ценовой потолок страны Представитель МИД Захарова: РФ не будет поставлять нефть поддержавшим потолок цен странам РИА «Новости»

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Россия откажется поставлять нефть в страны, которые присоединятся к введению потолка цен на нее. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Российская Федерация не планирует осуществлять поставки нефти в страны, которые присоединятся к картелю покупателей», — отметила она.

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По словам Захаровой, введение потолка цен на российскую нефть — это антирыночная мера. Из-за нее нарушатся цепочки поставок и осложнится ситуация на глобальных энергетических рынках.

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Представитель МИД сослалась на авторитетное мнение нефтедобывающих государств, которые выступают против данной меры.

Захарова подчеркнула, что грубый ценовой диктат отрицательно влияет на систему международной торговли.

В начале сентября министры финансов G7 официально согласились ввести потолок цен на российскую нефть. По мнению представителей США и Великобритании, это поможет обуздать РФ, написал «Царьград».