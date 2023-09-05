Мир 05 сентября 2023, 12:27 Россия останется гарантом безопасности в Нагорном Карабахе — Кремль Пресс-секретарь Песков: РФ останется гарантом безопасности в Нагорном Карабахе РИА «Новости»

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Россия не покинет Кавказ и останется гарантом безопасности в Нагорном Карабахе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не согласился с высказываниями премьер-министра Армении Никола Пашиняна западным СМИ. Об этом сообщили «Известия».

«Глубоко уважаем Никола Пашиняна, ценим конструктивные отношения между ним и Владимиром Путиным, но с этими тезисами не можем согласиться, Россия — неотъемлемая часть этого региона», — сказал он на брифинге.

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Дмитрий Песков заявил, что на российской территории живут больше армян, чем на своей исторической родине. Большинство из них получили гражданство и внесли вклад в ее развитие.

По словам пресс-секретаря президента, Россия не станет и не сможет покинуть регион. Она останется гарантом стабилизации обстановки в зоне армяно-азербайджанского конфликта.

Он прокомментировал заявление Никола Пашиняна газете La Repubblica о том, что Россия якобы отдалилась от Кавказа. Премьер предположил, что однажды РФ полностью уйдет из этого региона.