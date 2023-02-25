Мир 25 февраля 2023, 04:46 Россия осталась крупнейшим экспортером угля в Германию Bild: Россия осталась главным экспортером угля в Германию РИА «Новости»

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Несмотря на введенные Евросоюзом санкции, Россия в 2022 году оставалась крупнейшим поставщиком каменного угля в ФРГ, сообщила газета Bild со ссылкой на данные немецкого союза импортеров угля.

В минувшем году Германия закупила из России 13 миллионов тонн угля, что на 37% меньше, чем показатель 2021 года. В общей сложности ФРГ импортировала 44,4 миллиона тонн угла, что на 8% больше, чем в 2021 году. Кроме России, в Германию поступал уголь из США, Австралии, ЮАР и Колумбии.

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Берлин пытается реализовать шаги, чтобы Германия стала независимой от российских источников энергии. В конце сентября Еврокомиссия разрешила европейским компаниям доставку, финансирование и страхование угля из РФ. Они не могут покупать уголь напрямую, но им разрешено поставлять полезное ископаемое в другие страны.

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Ранее аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что Евросоюзу не удалось избавиться от российских энергоресурсов. При этом в Брюсселе выдают желаемое за действительное — якобы ископаемые виды топлива поступают из других стран.