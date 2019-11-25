Россия осталась довольна решением международного арбитража по «керченскому инциденту»

Межгосударственный арбитражный трибунал в Гааге принял первое постановление по происшествию в Керченском проливе в 2018 году с участием украинских военных кораблей. Требования Киева по отказу от правовой оценки конфликта отклонили.

«Трибунал согласился с аргументами России и предусмотрел возможность разделения процесса на две самостоятельные стадии — юрисдикционную и рассмотрение спора по существу», — сообщил сайт министерства иностранных дел России.

Также в дипломатическом ведомстве отметили, что Москва полностью удовлетворена этим решением. В МИД также добавили, что каждой из сторон предоставили по шесть месяцев для подготовки меморандумов, тогда как Украина настаивала на двух месяцах. Это решение соответствует правилам работы межгосударственных арбитражей. Их сформировали на основании Конвенции 1982 года.

Крым созовет международный трибунал по провокации в Керченском проливе Подробнее

Ранее стало известно, что Крым созовет международный трибунал по расследованию инцидента — заседания пройдут в разных странах, а участвовать в них будут независимые эксперты.

Российские пограничники задержали три военных корабля Украины в ноябре 2018 года. Они вошли в Керченский пролив без предупреждения и нарушили государственную границу России. Задержанные моряки вернулись на родину во время обмена заключенными между РФ и Украиной 7 сентября 2019 года. На прошлой неделе Киев также получил назад свои корабли.