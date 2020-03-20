Россия опустилась в рейтинге счастливых стран

Россия за год потеряла пять позиций в рейтинге самых счастливых стран мира и переместилась с 68-го на 73 место. В Никарагуа и Таджикистане живут счастливее.

Самой счастливой страной в мире, по версии Всемирного доклада счастья 2020 года, оказалась Финляндия. Доклад подготовили по заказу ООН. В первую пятерку вошли Дания, Швейцария, Исландия и Норвегия. Далее идут Нидерланды, Швеция, Новая Зеландия, Австрия и Люксембург.

«В Финляндии рост показателей счастья был отмечен с 2015-го по 2017 год Страна с тех пор и находится на этом высоком уровне. Она занимает первое место третий год подряд с показателем рейтинга, который опережает другие страны первой десятки», — говорится в докладе.

Россия оказалась между Черногорией (72 место) и Киргизией (74 место). Выше России в списке оказались такие бывшие республики Советского Союза, как Таджикистан, Молдавия, Казахстан, Узбекистан, Латвия, Литва и Эстония.

Всего в рейтинге 156 позиций. Этот доклад публикуют с 2012 года. Во время подготовки рейтинга учитывают ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки, продолжительность жизни, гарантии занятости, уровень коррупции и другие социальные маркеры.