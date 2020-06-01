Россия опустилась с первого места среди поставщиков газа в Турцию

Россия, которая в марте 2019 года лидировала по поставкам газа в Турцию, в марте 2020-го уступила первое место и спустилась на пятую строчку.

Из отчета турецкого энергетического регулятора EPDK следует, что всего за март 2020 года Россия поставила 9,9% от общего объема импортного газа в Турции. При этом годом ранее она составляла 33%.

В марте 2020 года доля трубопроводных поставок из Азербайджана на турецком рынке составляет 23,5%, Иран поставил 14,2% от общего объема. По поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Турцию. Россию обошли Катар и Алжир. Их доля 20 и 13,7% соответственно.

Таким образом, Россия в марте 2020-го опустилась на пятую строчку в списке крупнейших поставщиков газа в Турцию с первого места 2019-го.

Помимо этого, по импорту СПГ в Турцию Россию практически догнали Соединенные Штаты. В марте поставки сжиженного газа американской стороной в Турцию увеличились до 9,4%.