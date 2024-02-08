Мир 08 февраля 2024, 09:17 Россия опровергла раскол в СНГ и исключила выход Армении Замминистра Панкин: Россия не видит признаков раскола в СНГ Unsplash

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Армения не последует примеру Молдавии и не захочет выйти из Содружества независимых государств. Замминистра иностранных дел России Александр Панкин в интервью РИА «Новости» опроверг раскол в организации.

Он подтвердил, что Армения временно отстранялась от СНГ. Однако в прошлом году она присоединилась к большинству решений октябрьского саммита и поддержала почти все совместные заявления уставных органов. Александр Панкин заявил, что это положительный результат.

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«В связи с этим мы не видим признаков какого-то раскола в организации. Напротив, несмотря на сложную геополитическую обстановку, взаимодействие в рамках СНГ продолжает развиваться по всем направлениям», — сказал замминистра.

Санкционное давление на Россию и Белоруссию, по его словам, укрепило у стран — участниц СНГ понимание важности укрепления связей и экономической интеграции. Александр Панкин заявил, что члены содружества сами определяли степень вовлеченности в ее дела.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не приехал на саммит СНГ в Бишкеке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что несмотря на это, страны останутся партнерами.