Важное 23 июля 2023, 11:55 Россия опровергла поражение собора в Одессе высокоточным оружием Минобороны: заявления Украины о поражении Спасо-Преображенского собора в Одессе ложные РИА «Новости»

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Распространяемая руководством Украины информация о поражении Спасо-Преображенского собора в Одессе высокоточным оружием не соответствует действительности. Об этом заявили в Минобороны.

«Распространяемая киевским режимом информация о поражении в результате применения высокоточного оружия Спасо-Преображенского собора в городе Одессе не соответствует действительности», — подчеркнули в ведомстве.

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В Минобороны указали на то, что все назначенные для поражения и уничтоженные ночью 23 июля объекты располагались на безопасной дистанции от храмового комплекса. В пресс-службе также указали на то, что планирование ударов высокоточным оружием по объектам военной и террористической инфраструктуры киевского режима проводится только на основе тщательно проверенной информации.

«Поражение гражданских объектов, где находится мирное население, а также объектов культурного и исторического наследия исключено», — подчеркнули в ведомстве.

Министерство обратило внимание на кадры из храма, которые публикуют местные жители. Судя по этим материалам, наиболее вероятной причиной разрушения собора стало падение украинской зенитной управляемой ракеты из-за безграмотных действий операторов комплексов ПВО, объяснили в пресс-службе, напомнив, что ВСУ намеренно размещают их в жилых кварталах населенных пунктов, в том числе и в Одессе.