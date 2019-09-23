Россия оплатит перевооружение Абхазии

«Принять предложение правительства России о подписании соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных Сил Республики Абхазия», — указано в документе.

Шойгу ответил на слова Кудрина о раздутом оборонном бюджете Подробнее

Глава государства поручил оборонному ведомству России при участии МИД провести по этому поводу переговоры с Абхазией. Итогом дипломатических и военных контактов должно стать соответствующее соглашение. Проект документа уже готов. Изменения, которые могут быть в него внесены по итогам переговоров, уже не будут иметь принципиального характера.

Правительство России одобрило проект соглашения между Россией и Абхазией о модернизации вооруженных сил республики за счет российского бюджета еще 13 сентября. Согласно проекту, Россия возьмет на себя расходы, связанные с модернизацией абхазской армии.

Документ в том числе подразумевает поэтапную унификацию стандартов военного управления, материально-технического обеспечения, денежного довольствия и других социальных выплат. Также будут унифицированы подготовка военнослужащих, а также оснащение армии Абхазии современными видами вооружений.