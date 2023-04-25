Мир 25 апреля 2023, 00:41 Россия опередила США в разработке гиперзвукового оружия — МИД МИД: Россия сильно опередила США в вопросе разработки гиперзвукового оружия U.S. Department of Defense

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США задевает, что Россия смогла серьезно опередить их в разработке и постановке на вооружение продвинутого гиперзвукового оружия. Об этом заявил ТАСС директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

«США уязвлены тем, что Россия серьезно опередила их в разработке и постановке на вооружение продвинутых гиперзвуковых вооружений», — сказал дипломат.

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При этом все попытки Соединенных Штатов устранить отставание в настоящий момент малоэффективны.

Ранее министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл сообщил, что последние испытания гиперзвукового оружия не увенчались ожидаемым успехом. Журналисты издания Breaking Defense выяснили, что в ходе второго испытания гиперзвуковая ракета AGM-183A ARRW поразила не все поставленные перед ней цели. Гиперзвуковой снаряд запускали с борта стратегического бомбардировщика B-52H у побережья Калифорнии.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что у России есть мощнейшее гиперзвуковое оружие и фактически не применяет его.