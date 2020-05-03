Россия опередила Францию по выявленным случаям коронавируса

За последние сутки количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 134 686. Исходя из официальных данных, подготовленных странами, теперь она находится перед Францией в списке по числу инфицированных.

Власти Франции сообщили, что в стране насчитывается 130 979 пациентов с COVID-19, пишет ТАСС. При этом France Presse приводит статистику с учетом случаев, не отображенных в официальных данных. Там говорится о более 168 тысячах зараженных.

В России сейчас насчитывается 134 686 подтвержденных случаев инфицирования. При этом по информации проекта Университета Джонса Хопкинса, Россия находится на седьмом месте по числу заболеваний, а Франция стоит на пятом месте (168 518 случаев). Между странами оказалась Германия, где коронавирус нашли у 164 967 пациентов.

Всего за прошедшие сутки российские врачи подтвердили коронавирус у 10 633 человек. Общее количество инфицированных составило 134 687. Выздоровели за время пандемии 16 639 пациентов. Все они уже выписались из медицинских учреждений. Зафиксировано 1280 смертей после заражения.