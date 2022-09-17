Россия окончательно вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ | 360°

Мир 17 сентября 2022, 09:29 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Россия окончательно вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ «Коммерсант»: Россия полностью вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человек РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия окончательно вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека, куда входила с 1998 года. Об этом написала газета «Коммерсант».

На протяжении последних 24 лет европейские судьи более трех тысяч раз выносили итоговые решения по делам не в пользу России, а в последний день юрисдикции таких вердиктов оказалось 50.

Реклама

Ранее ЕСПЧ сообщал, что имел право рассматривать обращения от российских граждан вплоть до 16 сентября, в производстве находилось около 17 450 жалоб. Суд продолжит наблюдать за исполнением уже вынесенных решений.

Реклама

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщал, что Россия с облегчением вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ. По его словам, страна ошибочно вступила в организацию, находясь на детской стадии развития, писало Nation News.

Президент России Владимир Путин 11 июня подписал указ о неисполнении постановлений ЕСПЧ на территории государства.

Власти ДНР сообщали, что граждане республики сделали больше тысячи обращений в ЕСПЧ, но их жалобы остались без рассмотрения.

1 0 0 0 0 0