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Россия окончательно вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ

«Коммерсант»: Россия полностью вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человек

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Россия окончательно вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека, куда входила с 1998 года. Об этом написала газета «Коммерсант».

На протяжении последних 24 лет европейские судьи более трех тысяч раз выносили итоговые решения по делам не в пользу России, а в последний день юрисдикции таких вердиктов оказалось 50.

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Ранее ЕСПЧ сообщал, что имел право рассматривать обращения от российских граждан вплоть до 16 сентября, в производстве находилось около 17 450 жалоб. Суд продолжит наблюдать за исполнением уже вынесенных решений.

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщал, что Россия с облегчением вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ. По его словам, страна ошибочно вступила в организацию, находясь на детской стадии развития, писало Nation News.

Президент России Владимир Путин 11 июня подписал указ о неисполнении постановлений ЕСПЧ на территории государства.

Власти ДНР сообщали, что граждане республики сделали больше тысячи обращений в ЕСПЧ, но их жалобы остались без рассмотрения.

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