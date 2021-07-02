Россия оказалась в списке стран Госдепа по торговле людьми

Россия попала в перечень стран, которые американцы обвиняют в нарушении принятых в США норм против «торговли людьми». Всего в списке 11 государств.

В опубликованном Госдепартаментом докладе говорится об «активном пособничестве» РФ принудительной эксплуатации северокорейских рабочих, уточнило РИА «Новости» со ссылкой на документ.

По версии внешнеполитического ведомства США, в России принимали граждан КНДР по выданным в 2020 году почти трем тысячам новых туристических и студенческих виз. Госдеп полагает, что такая тактика является попыткой обойти резолюции Совбеза ООН о ликвидации северокорейских лагерей в иностранных государствах.

«Правительство (России) активно соучаствовало в практике принудительного труда северокорейских рабочих», — заявлено в документе.

Американцы добавили, что российские власти якобы не проверяли выходцев из КНДР «на наличие признаков торговли людьми». При этом Госдепартамент указывает на «достоверные сообщения в предыдущие годы» о наличии рабочих лагерей КНДР в России и принудительной эксплуатации тысяч северокорейских рабочих.

В отчете ведомства о торговле людьми за 2021 год указаны 11 стран, где «политика или схемы торговли людьми» задокументированы. Речь в нем идет и о торговле в рамках финансируемых государством программ, принудительном труде в государственных медслужбах, сексуальном рабстве в правительственных лагерях и вербовке детей-солдат.

Госдеп включил в список Китай, Афганистан и Мьянму. Куба, КНДР, Иран, Южный Судан, Туркмения, Сирия и Эритрея попали в перечень наравне с Россией.