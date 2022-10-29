Россия официально уведомит ООН о приостановке участия в зерновой сделке | 360°

Мир 29 октября 2022, 19:05 Россия официально уведомит ООН о приостановке участия в зерновой сделке Постпредство РФ при ООН проинформирует генсека о приостановке зерновой сделки РИА "Новости"

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Россия направит генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу официальное уведомление о приостановке участия в зерновой сделке. Об сообщило постпредство РФ при всемирной организации, написал ТАСС.

Минобороны сообщило о приостановке действия соглашений по вывозу зерна из портов Украины. Решение приняли после попытки теракта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов.

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Россия начала прорабатывать практические шаги в связи с причастностью специалистов Великобритании к подготовке теракта в Черном море, сообщила ранее официальный представитель МИД Мария Захарова.

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Российская сторона привлечет внимание всего мирового сообщества, в том числе на площадке Совета безопасности ООН, к совершенным террористическим актам в Балтийском и Черном морях.

Днем 29 октября украинские боевики атаковали корабли Черноморского флота России в Севастополе с беспилотных летательных аппаратов.