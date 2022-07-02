Россия одобрила въезд для 47 тысяч граждан Киргизии

Россия сняла ограничения для въезда 47 тысяч граждан Киргизии. Об этом сообщил МИД страны.

До этого им запретили въезд в Россию из-за правонарушений на ее территории.

«Сняты ограничения на въезд в Россию порядка 47 тысяч граждан Кыргызстана, совершившим на территории России незначительные административные проступки», — сказано в сообщении.

В МИД уточнили, что такое решение приняли после переговоров с российской стороной «по вопросу правового положения и обеспечения законности пребывания граждан Киргизской Республики в Российской Федерации».

Также еще примерно 35 тысячам гражданам въезд в страну по-прежнему запрещен на основании решения суда.