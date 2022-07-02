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    02 июля 2022, 12:43

    Россия одобрила въезд для 47 тысяч граждан Киргизии

    Дарья Морозова

    Россия сняла ограничения для въезда 47 тысяч граждан Киргизии. Об этом сообщил МИД страны.

    Россия одобрила въезд для 47 тысяч граждан Киргизии

    До этого им запретили въезд в Россию из-за правонарушений на ее территории.

    «Сняты ограничения на въезд в Россию порядка 47 тысяч граждан Кыргызстана, совершившим на территории России незначительные административные проступки», — сказано в сообщении.

    В МИД уточнили, что такое решение приняли после переговоров с российской стороной «по вопросу правового положения и обеспечения законности пребывания граждан Киргизской Республики в Российской Федерации».

    Также еще примерно 35 тысячам гражданам въезд в страну по-прежнему запрещен на основании решения суда.