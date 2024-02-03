Мир 03 февраля 2024, 11:56 Россия одержала большую победу в Международном суде ООН Международный суд ООН оправдал Россию по искам о Крыме, Донбассе и MH17

Читать 360tv в

Россия одержала знаковую победу в Международном суде ООН по искам со стороны Украины. Судебная инстанция постановила, что страну нельзя причислить к государствам-агрессорам, она не дискриминирует жителей Крыма и не несет ответственность за катастрофу с малайзийским самолетом, которая произошла в 2014 году. Об этом сообщило РИА «Новости».

Суд также отказался признавать республики Донбасса террористическими организациями. Это поражение для Украины и США, которые не сумели защитить союзника на таком высоком уровне.

Реклама

В ООН работают хорошие юристы, поэтому они вынесли вердикт на основании представленных доказательств, заявил доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин. Они не стали принимать во внимание политическую конъюнктуру.

«Судьи стоят на страже закона. Прежде всего они защищают Устав ООН», — пояснил эксперт.

Топорнин подчеркнул, что благодаря решению суда ООН России будет легче отстаивать свою позицию на международном уровне. Даже если противники продолжат гнуть собственную линию, российские дипломаты смогут сослаться на решение суда, подытожил он.

В МИД России заявили, что Международный суд ООН не пошел на поводу у Украины, требовавшей признать Россию страной-агрессором и спонсором терроризма. Теперь судебная инстанция рассмотрит вопрос о том, совершал ли Киев геноцид в Донбассе.