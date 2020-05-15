Россия обжаловала решение о выплате $57 млрд экс-акционерам ЮКОСа

Россия подала в Верховной суд (ВС) Нидерландов жалобу на решение Апелляционного суда Гааги о выплате 57 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РФ.

Там заявили, что кассационную жалобу подали 15 мая. «Российская Федерация убеждена, что выводы апелляционного суда неправомерны и необоснованны», — подчеркнули в ведомстве.

Минюст считает, что суд не взял во внимание нарушение бывшими акционерами компании «антикоррупционного и „антиотмывочного“ регулирования».

«Контроль над активами компании был получен экс-акционерами ЮКОСа с помощью доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа должностных лиц, отвечающих за ее приватизацию», — сказано в сообщении министерства.

По мнению его представителей, владельцы ЮКОСа в свое время систематически не платили налоги, отмывали деньги, нелегально выводили активы за рубеж и занимались другими противоправными действиями. Соответственно, истцы, работавшие в этой компании, не могут быть добросовестными инвесторами. В Минюсте напомнили и о том, что у них есть доказательства «подкупа российскими олигархами основного свидетеля по делу».

Кроме того, ведомство считает, что решение Апелляционного суда Гааги не отвечает стандартам Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

«Российская Федерация будет последовательно отстаивать свои интересы как в кассационной инстанции Нидерландов, так и в других юрисдикциях», — заключили в ведомстве.

В середине февраля Апелляционный суд Гааги постановил, что Россия должна выплатить 50 миллиарда долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Тогда глава Минюста РФ Константин Чуйченко сказал, что РФ намерена обжаловать решение.

Это дело тянется с 2005 года. Тогда три компании — бывшие акционеры ЮКОСа — подали иски в Международный арбитраж в Гааге (МАГ). Они заявили, что Россия оказывала давление на нефтяную компанию и хотела завладеть ее активами. Организации просили выплатить им в качестве компенсации 100 миллиардов долларов.