Мир 05 апреля 2023, 19:42 Россия обвинила Украину в попытках воздействия на гражданские спутники МИД: Украина предпринимает попытки воздействия на российские гражданские спутники связи РИА «Новости»

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Украина пытается воздействовать на российские гражданские спутники связи. В этом ей помогают зарубежные специалисты. Такое заявление появилось на сайте МИД РФ.

«Это является запредельным нарушением международного права. Российская сторона вправе ответить подобающим образом», — говорится в документе.

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В министерстве добавили, что у российских военных есть все возможности для этого.

Как сообщал в декабре министр обороны России Сергей Шойгу, на Украину работает более 500 спутников США и НАТО, из них 70 — военные, а остальные — двойного назначения. Об этом напомнил RT.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что дальнейшее военное сотрудничество с Белоруссией, в том числе в ядерной сфере, будет зависеть от внешних угроз. По ее словам, обстановка накаляется. Это связано с «политикой и конкретными действиями» США и их союзников в НАТО.