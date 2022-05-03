Россия обвинила Израиль в поддержке украинского нацизма

МИД России обвинил власти Израиля в поддержке неонацистского режима на Украине после заявлений главы дипломатии еврейского государства Яира Лапида о том, что обвинять евреев в антисемитизме — «вопиющий уровень расизма». Комментарий российского МИД опубликовали на странице ведомства в Twitter.

Еврейское происхождение президента Украины Владимира Зеленского зачастую приводится в западной прессе в качестве аргумента, что нацизма на Украине якобы нет. Но в МИД РФ напомнили, что истории известны примеры сотрудничества евреев с нацистами. Например, в ряде стран Восточной Европы, в том числе в Польше, где фашисты ставили еврейских промышленников во главе гетто и еврейских советов.

«Якуб Лейкин в Варшаве вел слежку за евреями и обо всем докладывал немецкой оккупационной администрации, обрекая своих соотечественников на верную, а порой и мучительную смерть, а Хаим Румковский вообще предлагал евреям Лодзи отдать своих детей фашистам в обмен на сохранение жизни взрослых жителей гетто», — говорится в комментарии МИД РФ.

Глава МИД Израиля не понимает, что Зеленский на Украине завершает сценарий, описанный немецким богословом Мартином Нимеллером. Сначала на Украине пришли за коммунистами, потом за социалистами, а когда решили «отменить» русских, весь мир промолчал. И теперь несложно догадаться, какой «некоренной» народ станет следующим, предупредили в МИД РФ израильские власти.

В израильском МИД ранее оскорбились после того, как министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью итальянскому телеканалу заявил, что еврейская кровь была даже у Адольфа Гитлера.