    25 декабря 2019, 21:29

    Россия обвинила генсека ООН в бездействии в ситуации с визами США

    Анастасия Кукова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что генсек ООН Антониу Гутерреш «фактически игнорирует» нарушения в отношении российских работников организации, которые допускаются в США.
    Россия обвинила генсека ООН в бездействии в ситуации с визами США

    В опубликованном на сайте министерства комментарии она подчеркнула, что работники Минобороны РФ подразделения ООН сталкиваются с проблемами при получении виз. Они вынуждены ждать их месяцами, иногда, больше года.

    Имеют место вопиющие случаи, когда уже работающим в Нью-Йорке российским сотрудникам не продлевают визы, фактически ставя их в положение, когда они вынуждены завершать контракт и возвращаться в Россию

    Мария ЗахароваПредставитель МИД России

    Захарова заявила, что американцы используются административный ресурс для недобросовестной конкуренции. В частности, для смещения россиян с интересующих их постов, и продвижения своих военнослужащих.

    Представитель МИД отметила, что все это происходит при явном попустительстве генсека ООН Гутерреша. По мнению Захаровой, он фактически игнорирует нарушения устава и соглашения местоположения центральных служб ООН, которые допускает Вашингтон.

    В начале декабря президент США Дональд Трамп назвал «искусственной проблемой» отказ в выдаче виз российской делегации ООН. Он признался, что не знал о ней, и пообещал исправить ситуацию.