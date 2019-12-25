Россия обвинила генсека ООН в бездействии в ситуации с визами США
В опубликованном на сайте министерства комментарии она подчеркнула, что работники Минобороны РФ подразделения ООН сталкиваются с проблемами при получении виз. Они вынуждены ждать их месяцами, иногда, больше года.
Имеют место вопиющие случаи, когда уже работающим в Нью-Йорке российским сотрудникам не продлевают визы, фактически ставя их в положение, когда они вынуждены завершать контракт и возвращаться в РоссиюМария ЗахароваПредставитель МИД России
Захарова заявила, что американцы используются административный ресурс для недобросовестной конкуренции. В частности, для смещения россиян с интересующих их постов, и продвижения своих военнослужащих.
Представитель МИД отметила, что все это происходит при явном попустительстве генсека ООН Гутерреша. По мнению Захаровой, он фактически игнорирует нарушения устава и соглашения местоположения центральных служб ООН, которые допускает Вашингтон.
В начале декабря президент США Дональд Трамп назвал «искусственной проблемой» отказ в выдаче виз российской делегации ООН. Он признался, что не знал о ней, и пообещал исправить ситуацию.