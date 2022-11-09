09 ноября 2022, 18:59
Россия обсудит зерновую сделку с ООН
Замглавы МИД РФ Вершинин проведет консультации с ООН по зерновой сделке
Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин проведет раунд консультаций с представителями ООН Мартином Гриффитсом и Ребекой Гринспан по зерновой сделке. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«Запланирован раунд консультаций Сергея Вершинина с главой УКГВ ООН Гриффитсом и генсекретарем ЮНКТАД Гринспан, которые курируют черноморскую инициативу и российско-ооновский меморандум», — сказала дипломат.
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По ее словам, российские поставщики и производители часто сталкиваются с трудностями при заходе сухогрузов в порты, оформлении страховок и проведении платежей.
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Захарова напомнила, что США и Евросоюз заявляли о намерении изъять российское продовольствие и удобрения из-за под санкций.
«Дошло до того, что западные страны блокируют передачу зерна и удобрений на безвозмездной основе нуждающимся странам», — добавила она.
Ранее Захарова подчеркнула, что продление продовольственного соглашения по вывозу украинского продовольствия через черноморские порты полностью зависит от выполнения российских условий сделки. Срок действия соглашения истекает 18 ноября.
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