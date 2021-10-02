Россия обсудит с США возможность взаимного признания сертификатов о вакцинации

Россия и США обсудят возможность обоюдного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса. Российскую делегацию на совещании в Женеве возглавит министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщило РИА «Новости».

Рабочая встреча состоится 2 октября в Женеве. Глава российской делегации Михаил Мурашко примет участие во встрече с американскими коллегами. Среди прочих планируется обсуждение вопроса о взаимном признании странами сертификатов о вакцинации от коронавируса. Помощник министра Алексей Кузнецов подтвердил намеченные планы.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что признание в России зарубежных сертификатов и вакцин возможно только после встречных шагов стран-партнеров.

С 29 сентября российские сертификаты признали власти Гонконга. Для отправления рейсом до Гонконга россиянам надо будет предъявить сертификаты вакцинации с QR-кодом.