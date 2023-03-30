Мир 30 марта 2023, 17:11 Россия обсудит эвакуацию детей из зоны СВО с членами Совбеза ООН Захарова: Россия соберет Совбез ООН по «формуле Аррии» на тему вывоза детей из зоны СВО РИА «Новости»

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Председательствующая в Совете безопасности ООН Россия проведет заседание по «формуле Аррии», посвященное эвакуации детей из зоны проведения специальной военной операции. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Дипломат пояснила, что речь идео о неформальной встрече членов Совета безопасности организации. По словам Захаровой, в рамках выступления российская сторона расскажет о мерах, которые принимаются для защиты детей от атак украинских войск и перевозки несовершеннолетних в безопасные места.

«Мы готовы подробно информировать коллег о мерах, которые предпринимаются нашей страной в целях защиты несовершеннолетних от обстрелов Вооруженных сил Украины, предотвращения других нарушений в отношении детей и их размещения в безопасных районах», — заявила Захарова.

Спасением детей из зоны боевых действий занимается уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова, ордер на арест которой выдал Международный уголовный суд.

Сама детский омбудсмен подчеркнула, что подпала под разные международные санкции за то, что помогла сиротам уехать из-под обстрелов и оказаться в окружении заботливых и любящих людей. Львова-Белова подчеркнула, что продолжит работу по спасению детей.