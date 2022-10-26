Россия обсудила с Индонезией пути преодоления продовольственного кризиса | 360°

Мир 26 октября 2022, 03:54 Россия обсудила с Индонезией пути преодоления продовольственного кризиса Serambinews: Россия и Индонезия обсудили преодоление продовольственного кризиса РИА "Новости"

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Торговое представительство России в Индонезии встретилось с местной ассоциацией фермеров. Стороны обсудили вопрос сотрудничества для преодоления продовольственного кризиса, сообщал портал Serambinews.com.

По словам представителя ассоциации фермеров Индонезии Хельми Н. Хакима, эта встреча стала повесткой предыдущих переговоров, которые состоялись в августе.

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«Содержание разговора касалось технического сотрудничества, которое в ближайшее время будет осуществляться странами, а также возможности привлечения к этому сотрудничеству правительства», — заявил Хаким.

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Участники встречи также обсудили вопросы, связанные с шагами по преодолению продовольственного кризиса в Индонезии. Здесь планируется задействовать российские ресурсы и технологии.

Российские интересы на встрече представляли глава торгового представительства России в Индонезии Сергей Россомахов, глава экспортного отдела Илья Ширманов и старший эксперт Никита Юрчиков.

Президент Турции Тайип Эрдоган во время последней встречи с Владимиром Путиным обсудили проблемы продовольственного кризиса в «слаборазвитых» странах, сообщало РИА ФАН.