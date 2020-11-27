Россия обсудила с Грузией возобновление полетов между странами

Сенатор Григорий Карасин обсудил возможность возобновления авиасообщения со специальным представителем премьер-министра Грузии Зурабом Абашидзе. Российский МИД назвал два условия для полетов самолетов.

Встреча Карасина и Абашидзе прошла 27 ноября в формате видео-конференц-связи. Кроме того, в обсуждении вопросов участвовали представители МИД и министерств транспорта обеих стран.

«Затронуты перспективы восстановления авиасообщения между двумя странами с учетом введенного в июле прошлого года временного запрета на воздушные пассажироперевозки в Грузию», — сообщила пресс-служба МИД России.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что для возобновления рейсов грузинской стороне необходимо выполнить два условия. Для начала в Грузии должны прекратиться антироссийские проявления и исчезнуть угроза безопасности россиян. Вторым условием является нормализация санитарно-эпидемиологической ситуации. Причем наладиться она должна в обеих странах.

Россия весной приостановила воздушное сообщение с другими странами из-за распространения коронавируса. Летом ситуацию удалось стабилизировать, что дало возможность начать открывать рейсы. Сейчас россияне могут летать в Турцию, Великобританию, Сербию, ОАЭ, Южную Корею и некоторые другие страны.