Мир 16 августа 2023, 20:31 Россия обошла Саудовскую Аравию в борьбе за азиатский рынок Reuters: Саудовская Аравия уступила России в поставках нефти в Китай Freepik

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Экспорт сырой нефти из Саудовской Аравии оказался на самом низком уровне с сентября 2021 года. Крупные азиатские покупатели предпочитают более дешевую нефть из России, сообщило агентство Reuters.

По данным за июнь, экспорт сырой нефти из Саудовской Аравии составил 6,8 миллиона баррелей в сутки, что примерно на 1,8% ниже майских 6,93 миллиона баррелей в сутки.

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Уровень добычи нефти в июне практически не изменился по сравнению с маем и составил 9,96 миллиона баррелей в сутки. При этом наблюдался рост запасов до 149,69 миллиона баррелей.

Также журналисты обратили внимание на снижение объемов переработки нефти. Саудовские НПЗ переработали в июне на 28 тысяч баррелей сырья в сутки меньше по сравнению с маем.

Экспорт нефтепродуктов из страны снизился на 26 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем — до 1,35 миллиона баррелей в сутки в июне.

На этом фоне импорт российского сырья в Индию и Китай в июне продемонстрировал очень высокий уровень. Китайские заводы активно скупают нефть из России, даже несмотря на ее подорожание.

Согласно отчету Международного энергетического агентства, в июле доходы России от экспорта выросли до 15,3 миллиарда долларов.