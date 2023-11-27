Важное 27 ноября 2023, 13:21 Россия обошла Германию по паритету покупательной способности Лавров: Россия по паритету покупательной способности поднялась на 5-е место Unsplash

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Россия по паритету покупательной способности поднялась на пятое место, обогнав Германию. Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров на международном форуме «Примаковские чтения».

По словам министра, это произошло вопреки антироссийским санкциям или даже благодаря им.

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Глава МИД добавил, что мир становится другим, о чем говорит пример многосторонней дипломатии. Среди наиболее ярких свидетельств — сотрудничество по линии БРИКС. Участники организации эффективно развивают связи в самых разных областях, отметил Лавров.

Ранее министр заявил, что в отдаленной перспективе веденные странами Запада антироссийские санкции никуда не денутся. Эти государства преследуют цель «проучить» РФ путем полного разрушения мировой экономики, считает Лавров.